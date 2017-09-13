Esenyurt’ta toplu sünnet şöleninde Berdan Mardini konseri

Sünnet olan çocuklar Mardini ile sahneye çıkarak şarkılar söyleyip, halay çektiler.

Esenyurt Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni, 3 bin çocuğu ve ailelerini Esenyurt Stadı’nda bir araya getirdi. Şölene Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, çocuklar, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede yaşayan 3 bin 25 çocuk ücretsiz şekilde belirlenen tarihlerde sırayla sünnet olacak.

Esenyurt Stadı’nda düzenlenen sünnet şöleni, çocuklar için özel hazırlanan palyaço gösterileriyle başladı. Konser ve çeşitli oyunlarla devam eden şölende çocuklar ve aileleri keyif dolu anlar yaşadı. Şölende sahne alan Berdan Mardini çocukları da sahneye alarak hep birlikte şarkılar söyleyip halay çekti.