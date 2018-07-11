Esenyurt’ta Türkçe olmayan tabelalara yönelik operasyon sürüyor

İlçede faaliyet gösteren işletmelere ait kural dışı İngilizce ve Arapça yazılı tabelalar zabıta ekipleri tarafından sökülüyor.

Esenyurt’ta gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturması çok yoğun tepki alıyordu. Vatandaşların da yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin de artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi harekete geçti. İşletmelere yapılan duyuruyla ilçedeki tüm dillerdeki yabancı tabelaların yüzde 75’inin Türkçe olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine firmalar kısa bir süre içerisinde tabelalarını talimata uygun olarak değiştirdi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, verilen süreye rağmen değişimi yapmayan esnafa müdahale ederek tabelalarını söktü.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, uygulamadan vatandaşın memnun olduğunu belirterek, “Halkımız tabelalarda ne yazdığını anlamıyordu. Ayrıca görüntü kirliliği de oluşuyordu. Bu yüzden Türkçe olmayan tabelalarda devletin kurumunun belirlediği standartları ayırım yapmadan uyguluyoruz. İlçede tüm yabancı dillerde yazılmış tabelalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

"Ayırım yapmıyoruz"

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Türkiye’de yaşayan tüm yabancıların kanunlara uymak zorunda olduğunu ifade etti. Başkan Alatepe, bir diğer önemli konunun da Arapça başta olmak üzere yabancı dilde yazılı tabelalar olduğunu belirterek, ”Suriyeli esnafın tabelalarına olduğu gibi başka dilde kuralı çiğneyen tabelalara da müdahale ediyoruz. Bu çerçevede uyarılara zamanında cevap vermemiş işletmelerin İngilizce yazılmış tabelalarına da sökme işlemi yapıldı. Bu konuda millet, din, ırk hiçbir ayrım söz konusu değil. Ruhsatsız işletmelere de müsaade edilmiyor. Böyle iş yerleri sahiplerine tabelalarını değiştirmek için süre verdik. İmkanı olmayanlara destek veriyoruz. Bu konuda TSE kanununu uyguladık. Bu çerçevede Gaziantep, Hatay, Kilis, Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu Belediyeleri de tabela konusunda benzer uygulamalar gerçekleştirdi. Suriyeli vatandaşlar da, başka millet uyruğunda olanlar da kanunlara uymak zorundadır. Hijyen ve tabela uyum konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar da uygulamalardan memnuniyetlerini dile getirdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda yaptığı konuşmada Türkçe kullanım uyarısı yapmıştı. Erdoğan, spor salonlarında ’arena’ isminin kullanılmasına tepki gösterirken, belediyelere de Türkçe’nin tabelalarda kullanımına yönelik çağrıda bulunarak, "Clup; bu benim değil ki. Bütün bu tabelaları sökün, bu senin hakkın, en doğal hakkın. Neyi müsaade edersen onu asmak zorunda. Bir özentidir gidiyor, kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle hayvanların yarıştırıldığı Avrupa’daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil" diye konuşmuştu.