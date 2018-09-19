Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Esenyurt'ta gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 8 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen S.D. ve E.E. adlı iki kişiyi, eş zamanlı düzenlenen baskınla gözaltına aldı. Devam eden soruşturmalarda bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen S.K. adlı zanlı Esenyurt'ta, K.K. ve H.K. isimli uyuşturucu zanlıları Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Toplam 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 7 kilo 730 gram ‘skunk' ve ‘bonzai' türü uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 14 mermi, başka kişiler adına düzenlenmiş 1 nüfus cüzdanı, 7 tane cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 785 TL para ve hassas teraziler ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan tahkikatlarda, gözaltına alınan S.K. adlı zanlının “silahlı ateş etme”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” gibi 2 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, H.K.'nın ise “tehdit”, “dolandırıcılık”, “basit yaralama”, “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “mala zarar verme” gibi suçların da yer aldığı 5 ayrı sabıkadan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınıp emniyette sorguya alınan 5 şüpheli, önceki gün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.K., K.K., S.K. ve E.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.D. adlı zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.