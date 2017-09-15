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15 Eylül 2017 06:24

Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’ta önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu

15 Eylül 2017 06:24

Operasyonda birçok kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.


Operasyona Özel Harekat ekipleri çok sayıda polis ve polis helikopteri de havadan destek verdi.


EKİPLER İNŞAAT HALİNDEKİ BİNAYA GİRDİ


Esenyurt Pınar Mahallesi’nde inşaat halindeki 5 katlı bir binaya giren ekipler burada arama yaptı. Özel harekat polisleri duvarları kırarak şüpheli şahıslara ulaştı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Şüpheli şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.




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