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Esenyurt'ta yaralı martının imdadına zabıta ekipleri yetişti

Esenyurt’ta yaralanarak yeşil alana düşen martının imdadına zabıta ekipleri yetişti.

Esenyurt'ta yaralanarak yeşil alana düşen martının imdadına zabıta ekipleri yetişti. Zabıta ekiplerince güçlükle yakalanan martı, tedavi edilmesi için Avcılar'da bulunan bir hastaneye götürüldü.


Olay, Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaralan martı yol kenarında bulunan yeşil alana düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaralı martıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak yaralı martı zabıta memurundan korkup kaçmaya başladı. Bir süre sonra güçlükle yakalanan martı, arabaya götürüldüğü sırada korkup zabıta memurunun eline saldırdı.


Martı, tedavi edilmesi için Avcılar'da bulunan bir hastaneye teslim edilirken, renkli görüntüler oluşturan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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