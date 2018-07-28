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28 Temmuz 2018 08:43

Esenyurt’ta Yeşilçam esintisi

Esenyurt’ta Yeşilçam filmleri açık hava sinemasında gösterime sunuldu.

Esenyurt’ta Yeşilçam esintisi

28 Temmuz 2018 08:43

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.


Esenyurt Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Yeşilçam’un unutulmaz filmleri açık hava sinemasında gösterime sunuldu. İlk gösterim, Yeşilçam’ın baş yapıtları arasında yer alan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile başladı. Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın başrolde olduğu filmi Esenyurtlular keyifle izledi. Gösterim sırasında vatandaşlara, patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de en ön sırada yerini alarak vatandaşlarla birlikte açık hava sınamasının keyfini çıkardı.



“İftar açtığımız sokakların tamamında sokak sineması modunda bunu yayınlayacağız”


Açık hava sinemalarını tüm sokaklarda uygulamanın müjdesini veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bizim gençliğimizin, çocukluğumuzun anıları burada canlanacak. Selvi Boylum Al Yazmalım, birkaç sefer seyretme imkanı bulduğum bir film. Öncelikle biz arzu ediyoruz ki anılar tazelensin, nostalji olsun, geçmiş ile bağımızı koparmayalım. Hem de emeğe saygı gereği bunu yasal yollardan sizlere izlettirelim, telif haklarını ödeyelim, insanlara da kısmen bir belediye olarak örnek olalım istiyoruz. Düşüncemiz şu, kalabalık sitelerimizin tamamında, bazı sitelerimizde 4 bin, 5 bin konut var. Yaklaşık 15-20 bin insan bir sitede yaşıyor. O sitelerde de bunu uygulayacağız ve Ramazan’da, iftar açtığımız sokakların tamamında sokak sineması modunda bunu yayınlayacağız” şeklinde konuştu.




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