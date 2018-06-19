Esenyurt’ta zabıtadan Suriyelilerin işlettiği lokantalara operasyon

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, artan şikayetler üzerine zabıta ekipleri ile birlikte Köyiçi mevkiindeki Suriye vatandaşları tarafından işletilen lokanta ve çeşitli iş yerlerine baskın yaptı. Başkan Ali Murat Alatepe, hijyen şartlarına uymadığı tespit edilen bazı iş yerlerinin kapatılması talimatını verirken, durumunu düzeltebilecek olanlara 24 saat süre verdi. Eksikliklerini 24 saatte tamamlayamayan işletmeler, gerekli düzenlemeleri yapana kadar kapalı kalacak.

Rahatsız edici koku olmayacak

Başkan Alatepe, ayrıca lokantalardan yayılan rahatsız edici kokunun giderilmesi için koku önleyici filtre takılması mecburiyetini getirdi.

Vatandaşın sağlığını tehdit edecek şekilde hiçbir işletmenin ilçe sınırlarında faaliyet göstermesine müsamaha gösterilemeyeceğini belirten Ali Murat Alatepe, “Bütün lokantalara koku vermeyen filtre takma mecburiyeti getirdik. Esenyurt Meydanı’nda ve diğer yerlerde insanları rahatsız eden koku istemiyoruz. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz denetimler ilçede bulunan Suriyeli ve yerli işletmecilere yönelik olarak aralıksız sürecek. Bu konuda en ufak bir tavizimiz yok. Bu konuda eksiklikleri görülenler için gereken yapılacak. Vatandaşın sağlığı bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.