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20 Haziran 2017 13:04

Esenyurt’taki dehşette "töre veya namus cinayeti" şüphesi

Esenyurt’ta sabah saatlerinde sokak üzerinde yürüyen bir kadını ve adamı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Esenyurt’taki dehşette

20 Haziran 2017 13:04

Adam ve kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayın "töre yada namus cinayeti" olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.


Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Yenikent Mahallesi, 479. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Adem Yılmaz(30) ve Süphan Atasayar’a (37)kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı düzenledi. 2 silah kullanan kişi Yılmaz ve Atasayar’a kurşun yağdırdı. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri sonrası mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayan adam ve kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Cinayetin ilendiği sokağa gelerek incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda kovanın olduğunu ve saldırıda iki silahın kullanıldığını tespit etti.


Töre cinayeti veya namus cinayeti şüphesi


Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, incelemeleri ve araştırmalarını sürdüren polis çifte cinayetin namus veya töre cinayeti olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.


Saldırgan kaçışı kamerada


Öte yandan saldırı sonrası saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde silah bulunan saldırganın koşarak kaçtığı görülüyor.


İncelemelerin ardından,Yılmaz ve Atasayar’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.




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