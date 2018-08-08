Esenyurt’taki kurbanlık satış alanına ‘Sineksavarlı’ önlem

Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl da kurbanlık hayvan satış alanı için gerekli önlemler alındı. Birçok bölgeden satış alanına gelen hayvanların ve satıcıların gerekli ihtiyaçları da yine belediye tarafından sağlanıyor. Hayvanların sağlık kontrolü ve ilaçlama da yine belediye tarafından yapılıyor. Esenyurt Belediyesi aynı zamanda ücretsiz mobil büfede alışveriş yapacaklar için çay, su, simit ve çorba gibi hizmetler veriyor. Genellikle sineklerin yoğun olduğu bu alan için ‘Sineksavarlı’ önlem de alındı. Alınan önlem sayesinde binlerce hayvanın bulunduğu noktada sineklerin yok denecek kadar az seviyeye indirildiği görüldü.

Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden Ahmet Erkılıç, “Öncelikle hayvanların satış alanlarına girişler kontrolümüz altında. Halkımızın en sağlıklı hayvanı alabilmeleri ve etlerini yiyebilmeleri için yaş ve sağlık kontrolü yapıyoruz. Doğudan gelen hayvanlar için kan raporlarına bakıyoruz. Buna göre de hayvanların girişlerini yapıyoruz. Piyasaya uygun şekildeki hayvanların satış alanına girişlerini sağlıyoruz yoksa giriş yapmıyoruz” dedi.

Sineksavar önleminden bahseden Erkılıç, “Halkımızın sineklerden rahatsız olmamaları, hayvanlarımızın rahat etmesi için böyle bir hizmette bulunuyoruz. Ayrıca çadırlarımıza dezenfekte hizmeti veriyoruz. Kokuları engellemek açısından da dezenfekte yine etkili oluyor. Ayrıca destek hizmetleri müdürlüğünün desteği ile de bu dışkıların gömülmesine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.