Esenyurt'taki okul çevrelerinde polis denetimleri

Esenyurt'ta okul önlerinde tütün mamulleri ve nargile tütünü satan bazı kişilere operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan Mobil Okul Timleri (MOT), Esenyurt'ta bazı kişilerin okul önlerinde nargile tütünleri ve tütün sattığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. İlçe genelindeki okul çevresinde bulunan 53 ayrı büfe, market ve tekel bayisini incelemeye alan polis, bu aramalarda 186 kilo açık tütün, 105 paket nargile tütünü, 38 paket bandrolsüz sigaralar ile nargile aromaları ele geçirildi. Bu kapsamda 6 ayrı market, büfe ve tekel bayisine “4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a muhalefetten işlem yapılırken, çalışma ruhsatı bulunmayan 3 iş yeri ise mühürlendi.