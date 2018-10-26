İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'taki yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar

Esenyurt’ta dün çıkan yangında 3 fabrikadan 2’si kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 100 milyon liraya yakın hasar oluştuğu öğrenildi.

Esenyurt'ta dün çıkan yangında 3 fabrikadan 2'si kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 100 milyon liraya yakın hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının başlamasına neden olduğu ileri sürülen 2 kişi gözaltına alınmıştı.


Akçaburgaz Mahallesi'nde palet deposunda çıkan yangın kısa sürede büyümüş yanında bulunan 2 fabrikaya da sıçramıştı. Yangının çıktığı alan bugün de görüntülendi. Paletlerin bulunduğu alandaki yangının çıkış nedeni olarak ise yabancı uyruklu 2 işçinin ısınmak için varil içinde yaktığı ateş olduğu ifade edilmişti. Olayla ilgili 2 işçi gözaltına alınırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri bugün de olay yerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Tamamen kül olan fabrika alanları görüntülendi. Yangın sonucu 3 fabrikadan 2'si kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 100 milyon liraya yakın hasar oluştuğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.