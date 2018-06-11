Esenyurt’tta iftar paketleri Ramazan boyunca evlere servis edildi

Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar sonrasında, her gün binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırılırken kurulan iftar sofralarında Esenyurtlular Ramazan ayının bereketini paylaştı.

Esenyurt’ta Ramazan ayı boyunca cadde ve sokaklarda ve parklarda kurulan iftar ve sahur sofraları vatandaşları bir araya getirdi. Ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırabilmek için hummalı bir çalışma başlatan Esenyurt Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Günlük binlerce kişilik iftar yemeği iftar vaktine saatlere kala pişirilerek özenle paketlenip servise hazır hale getirildi. Yemekler, sıcaklığı muhafaza eden özel yalıtımlı kutularda servis alanlarına götürülerek vatandaşlara ikram edildi. İftar sofrası kuramayan yaşlı ve muhtaç kimselere ise iftar paketleri evlerine kadar götürüldü.

“ Engellilerin, kimsesizlerin duasını alıyorlar”

Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren bir vatandaş,” Çok dua ediyoruz belediyemize. Hastaya, cenazeye, ihtiyacı olan herkese yetişiyorlar. Onlardan Allah razı olsun. Çok memnunuz yaptıkları hizmetlerden. Engellilerin, kimsesizlerin duasını alıyorlar. Allah onların sırtını yere getirmez. Hep dua ediyorum” dedi.

“ Ramazan ayında en azından rahatlıkla yemeğimi yiyebiliyorum”

Başka bir vatandaş ise,” Çok memnunuz, Allah razı olsun ben 2 senedir yararlanıyorum bu hizmetten , çok memnunum.Şuan yüzde 84 engelliyim, yemek yapamıyorum. Ramazan ayında en azından rahatlıkla yemeğimi yiyebiliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Esenyurt’ta düzenlenen birbirinden farklı Ramazan etkinlikleri 7’den 70’e herkesi eski Ramazan gelenekleriyle buluşturdu. Her akşam farklı bir yerde kurulan iftar sofraları binlerce vatandaşı aynı sofrada buluştururken Gaziler Parkı’nda düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar iftardan sahura dolu dolu bir ramazan geçirdi.