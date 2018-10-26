İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurtt'taki fabrika yangının şüphelileri gülerek sağlık kontrolüne gitti

Esenyurt’ta dün sabah çıkan fabrika yangınına neden olduğu ileri sürülen 2 şüpheli polis merkezinden sağlık kontrolüne sevk edildi.

Esenyurt'ta dün sabah çıkan fabrika yangınına neden olduğu ileri sürülen 2 şüpheli polis merkezinden sağlık kontrolüne sevk edildi. Şüphelilerin elleri kelepçeli iken gülerek arabaya binmesi ise dikkat çekti.


Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde bir palet fabrikasında çıkan yangın 2 fabrikaya daha sıçrayarak büyük çaplı yangına neden olmuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaklaşık 100 milyon liraya yakın hasar meydana gelmişti. Olay da ısınmaya çalışırken ateş dolu varilin devrilmesiyle yangın çıkmasına neden olduğu ileri sürülen Afgan uyruklu M.G. ve A.K. isimli 2 şüpheli Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yakalanmıştı. Şüpheliler bugün sağlık kontrolüne götürüldü. Elleri kelepçeli bir şekilde sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerin gülerek polis arabasına binmesi dikkat çekti. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.