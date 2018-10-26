Esenyurtt'taki fabrika yangının şüphelileri gülerek sağlık kontrolüne gitti

Esenyurt'ta dün sabah çıkan fabrika yangınına neden olduğu ileri sürülen 2 şüpheli polis merkezinden sağlık kontrolüne sevk edildi. Şüphelilerin elleri kelepçeli iken gülerek arabaya binmesi ise dikkat çekti.

Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde bir palet fabrikasında çıkan yangın 2 fabrikaya daha sıçrayarak büyük çaplı yangına neden olmuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaklaşık 100 milyon liraya yakın hasar meydana gelmişti. Olay da ısınmaya çalışırken ateş dolu varilin devrilmesiyle yangın çıkmasına neden olduğu ileri sürülen Afgan uyruklu M.G. ve A.K. isimli 2 şüpheli Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yakalanmıştı. Şüpheliler bugün sağlık kontrolüne götürüldü. Elleri kelepçeli bir şekilde sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerin gülerek polis arabasına binmesi dikkat çekti. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.