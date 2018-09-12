Esenyurt'un altın çocuklarından Başkan Alatepe'ye ziyaret

Bosna Hersek'te yapılan şampiyonadan madalya çıkaran 13-16 yaş arası güreş takımı, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'yi ziyaret etti.

Esenyurt Belediyesinin desteklediği birçok alandaki lisanslı sporcular her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. En son Bosna Hersek'te yapılan şampiyonadan madalya çıkaran 13-16 yaş arası güreş takımı, toplu halde hocalarıyla birlikte Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'yi ziyaret etti.

Belediye binasında makam odasında gerçekleşen ziyarete ayrıca Türkiye 2.'si olan tekvandocu sporcular da katıldı. Esenyurt Belediyesinin desteklediği güreş takımı, 2018 yılı boyunca 1 adet Avrupa ikinciliği, 2 Balkan şampiyonluğu, 1 Balkan ikinciliği ve Türkiye şampiyonalarında da 17 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. Aldıkları madalyalarla ve gösterdikleri başarılarla Esenyurt'un adını hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarıyla duyuran sporcular Başkan Alatepe'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şu anda ilçemizde 100 bin lisanslı sporcuya destek veriyoruz. Elimizden geldiği kadar desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Verdiğimiz destek arttıkça başarılar da büyüyerek geliyor. Hedefimiz olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkarmaktır. Güreş de bizim ata sporumuzdur. Bu branşı da önemsiyoruz. Sizlere başarılarının devamını dilerim” dedi.

Başkan Alatepe sporculara birer saat hediye etti. Yapılan ziyaretin ardından sporcular ve hocaları Başkan Alatepe'yle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.