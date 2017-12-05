ESER, işaret dili kurslarıyla bir engeli daha ortadan kaldırıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Yarışması’nda "Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler" kategorisinde üçüncülük ödülü alan ESER (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi), İşaret Dili kurslarıyla, işitme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Şeker Hayat binasında hafta içi her gün 20’şer kişilik iki grup halinde 14.00- 16.30 ve 17.00 - 19.30 saatleri arasında verilen kurslara Eyüpsultanlılar büyük ilgi gösteriyor.

120 saatlik eğitim

Ailesinde işitme engeli problemi olan, iş yerindeki işitme engelli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kursa katılan öğrenciler, 120 saatlik bir eğitimin ardından işaret dilini kullanmaya başlayabiliyor.

Eğitimin ardından sınava tabi tutulan başarılı öğrencilere sertifika verilirken, kursiyerler aldıkları eğitimler ışığında işitme engelliler için hazırlanmış herhangi bir projede yer alma yeterliliğine de sahip olabiliyor.

Kendi kurslarını açabiliyorlar

İşaret dilini daha ileri bir seviyeye taşımak isteyen öğrenciler ise 200 saatlik bir kurs sonunda profesyonel olarak tercümanlık yapıp kendi kurslarını açabiliyorlar.

Yıl boyunca devam edecek kursta öğrencilere TİD (Türk İşaret Dili) Alfabesinden başlayarak, önce kelimeler, daha sonra cümle kurma ve sonunda karşılıklı diyaloglarla konuşma şeklinde devam eden bir eğitim veriliyor. İşaret dilinin kolay öğrenilebilir bir dil olduğunu söyleyen eğitmen Ayşegül Taşkın şöyle konuştu; “Öğrencilerimize bir dil bir insan fikrinden hareketle bir dil öğrenmeleri ve çevrelerindeki işitme engelli vatandaşlara yardım etmeleri adına kendilerini ifade edebilecekleri kadar temel bir eğitim veriyoruz. Genelde beden dilimizi kullandığımız için işaret dili bir İngilizce ya da Almancadan çok daha kolay öğrenilebiliyor. Özellikle işaret dilinin iş ortamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Hastanelerde, emniyette ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu dili bilen insanların sayısının artması gerek. İşitme engelli vatandaşlarımız muayene için doktora gittiklerinde derdini anlatamıyor ve reçete yazdıramıyorlar”

"İşaret dili kursunu çok faydalı buluyoruz"

Emekli Günay Turan, "Kursa çevremde her zaman karşılaşabileceğim işitime engelli vatandaşlara bir faydam olsun diye katıldım. Kursa başlayalı üç hafta olmasına rağmen birçok şey öğrendik. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Bir dil bir insan, ben de bir dil daha öğrenerek kendimi geliştirmek istedim" derken, Büşra Keskin ise,“Kursa hem engellilerle konuşabilmek, anlaşabilmek hem de tercüman olabilmek için katıldım. Bu kursun ardından 200 saatlik bir eğitim daha alıp tercümanlık yapmak istiyorum. Aslında anaokulu öğretmeniyim. Üç yıl çalıştıktan sonra ara verdim. Kurs çok güzel geçiyor. Anlayabiliyorum ve yapabiliyorum. İnşallah kendimi geliştirdiğimde her şey çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

“Kursa Yeşilpınar’dan geldiğini dile getiren Beyza Taş, "Ben Çocuk Gelişimi mezunuyum. Kursa işimden bana katkı sağlayacağını düşündüğüm için ve yolda, otobüste gördüğüm herhangi bir işitme engelli vatandaşımıza yardım edebilmek amacıyla katıldım. Bu işin sonunda birilerine yardım edebileceğini bilmek güzel bir duygu. Derslerimiz çok güzel ve faydalı geçiyor. Bir dil daha öğrenmek isteyen herkes bu kursa katılmalı diye düşünüyorum" dedi.

Yeter Mutlu ise, “Kursa Nişanca Mahallesi’nden katılıyorum. Sosyal Hizmet bölümü mezunuyum. Benim bölümümde işaret dili çok önemli. Daha önce hastanede çalışıyordum ve işitme engelli birçok vatandaş geliyordu. Hastanede dertlerini anlatmada sıkıntılar çekiyorlardı. İşaret dilinin benim iş kariyerim açısından da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Belediyemizden işaret dili kursunun açıldığına dair mesaj geldiğinde hiç zaman kaybetmeden kaydımı yaptırdım" diye konuştu.