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01 Aralık 2017 09:26

ESER ve Zahir Kafe, Engelsiz Yaşam Fuarında

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nebağlı,Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER) Engelsiz Yaşam Fuarı’na katıldı.

ESER ve Zahir Kafe, Engelsiz Yaşam Fuarında

01 Aralık 2017 09:26


Engelsiz Yaşam Fuarı,İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda belediyeler, teknoloji firmaları, sivil toplum kuruluşları gibi katılım sağlayan onlarca farklı kurum ve kuruluş yer alıyor.


Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nebağlı,Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER), down sendromlu ve engelli bireylerin istihdam edildiği Zahir Kafe 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı’na katıldı. Fuarda ESER’in standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.



ESER’li öğrencilerin yaptığı 150 çeşit ürün sergilendi


Fuarda bütün sene boyunca ESER’deki engelli öğrencilerle beraber yapılan 900 atölye çalışmalarının ürünleri sergileniyor ve satılıyor.


Sergilenen ürünler arasında seramik, el sanatları, hediyelik ve dekoratif ev eşyalarının olduğu 150 çeşit ürün yer alıyor.


Fuar, 3 Aralık’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.




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