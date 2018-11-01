“ESER'de çocuklara çok güzel şeyler öğretiyorlar”

Pierre Loti'de açılan Eyüpsultan Belediyesi'nin ödüllü projesi ESER'de hayatını engelli çocuklarına adamış ailelerin başarılarına, yaşam mücadelelerine ve onların zorluklarla dolu hayat hikayelerine ev sahipliği yapıyor.

Her çocuk özeldir ve eğitimi hak eder" düşüncesiyle 2015 yılında Pierre Loti'de açılan Eyüpsultan Belediyesi'nin ödüllü projesi ESER'de hayatını engelli çocuklarına adamış ailelerin başarılarına, yaşam mücadelelerine ve onların zorluklarla dolu hayat hikayelerine her daim rastlamak mümkün.

Tıpkı ESER'de eğitim gören 21 yaşındaki Aleyna Fatma Nur Çelik ve onun yanından bir an olsun ayrılmayan ablası Esmeray Çelik'inki gibi.

Aleyna bundan 11 yıl önce, 9 yaşındayken annesini kaybetmiş. Aile apartmanında babası ile aynı dairede kalan Aleyna'ya dört kardeşi sahip çıkmış. Onunla en çok yakından ilgilenen ise ablası Esmaray Çelik olmuş.

Annelerini erken yaşta kaybettikten sonra Aleyna ile kendilerinin ilgilenmeye başladıklarını söyleyen abla Esmeray Çelik,

“Aleyna babamla birlikte kalıyor. Aile apartmanı olduğu için ben alt katta oturuyorum. Aleyna için ev ortamı ve çevresi çok önemli. İstese benimle birlikte kalabilir ama kalmak istemiyor. Evde kendi saltanatını kurduğu için orada kendini daha rahat hissediyor. Ama sonuçta yemesi içmesi, eğitimi, giyimi ile ben ilgileniyorum.

Aleyna down sendromlu, yüzde yetmiş ağır engeli var ama çok akıllı, ortama kolay uyum sağlayabilen bir kız. Beş yaşındaki çocuk zekasına sahip, bazen onun da inatları olabiliyor ama bizi çok yoran bir çocuk değil”dedi.

“Annemin vefatıyla çok sıkıntılı günler yaşadık”

Annelerini kaybettikleri dönemde Aleyna'nın bu süreci zor atlattığını belirten Çelik, “Annem aniden rahmetli olunca o dönemde Aleyna'da ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela dört-beş yaşlarındaki çocuklara zarar vermek gibi bir huy çıkardı. Aleyna'yı önce bir psikoloğa sonra da psikiyatriye götürdüm.

Sekiz-dokuz ay bu böyle devam ettikten sonra o huyundan vazgeçti. Bir dönem annemden dolayı mezarlıklardan ve hastalardan da korktu. Biz bile annemi kaybettikten sonra çok sıkıntılar yaşadık o yüzden Aleyna'nın o süreçte sıkıntılar yaşaması çok normaldi”diye konuştu.

“Aleyna'ya hem anne hem abla oldum”

Aleyna'yı çok sevdiğini aralarındaki sevginin abla kız kardeş ilişkisinden çok öte olduğunu sözlerine ekleyen Esmeray Çelik, “Ben ona hem anne hem abla oldum. Beni çok seviyor. Ona kıyamayıp her istediğini yaptığım için beni maddi kaynak olarak görüyor. Dışarı çıktığımızda ne isterse alıyorum. Ama ben biraz disiplinli olduğum için benden biraz çekiniyor da. Mesela ilacını içmediğinde Esmeray ablana söyleyeceğiz dediklerinde ilacını hemen içiyor. Ya da bir kıyafeti giymek istemediğinde ablanı arıyoruz dendiğinde hemen elbisesini giyiyor. Benim Lise 2'ye giden bir kızım var, bana hep Aleyna'ya ayrıcalık tanıyorsun der. Aleyna benim için kardeşten öte, ona kızamıyorum” dedi.