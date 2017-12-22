ESER’li öğrenciler İstanbul Halk Ekmeği ziyaret etti

26 Ağustos 1978 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile kaliteli, sağlıklı ve hesaplı hizmet anlayışı ile yola çıkan İstanbul Halk Ekmek (İHE) günümüzde İstanbul’un dört bir yanında hizmet veriyor. Tecrübesi ve gelişmiş sistemleri ile vatandaşın önce sağlığı daha sonra ise bütçesini ön planda tutan faaliyetlerde bulunan İHE bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesinin katkıları ile engelli vatandaşları Cebeci Fabrikasında ağırladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER)’nin özel öğrencileri ve sivil olarak dışarıdan katılım sağlayan engelli vatandaşlara Cebeci Fabrikasının kapılarını açan İHE, misafirlerini karşıladı.

ESER’li öğrenciler İHE’yi tanıdı

İstanbul Halk Ekmek Cebeci Fabrikası binasında önce İHE tarafından hazırlanmış olan video sunumlarını izleyen engelli misafirler daha sonra üretim haneden pişirme alanlarına birçok farklı yeri gezip görme fırsatı buldu.

ESER’li öğrenciler özellikle ekmeklerin paketlenme şekline yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan’dan özel çocuklara tam destek

Eyüpsultan Belediyesi eğitim konusunda gerçekleştirmiş olduğu birçok projenin yanı sıra ESER’in özel çocukları için, onları sosyal yaşama kazandırma ve özgüvenlerini artırmak adına sık sık kültür, sanat, spor faaliyetleri ve geziler düzenleniyor. Hem engelli vatandaşların hem de ailelerin büyük ilgisini çeken bu tarz etkinlikler tüm sene boyunca devam ediyor.