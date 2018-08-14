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14 Ağustos 2018 16:01

"Eşime baktın" dedi baltayla saldırdı

İstanbul Kadıköy’de "eşime baktın" diyerek iş yerini basan baltalı koca, bacağından vuruldu.


14 Ağustos 2018 16:01

Öfkeli kocanın iş yerini basarak sahibini dövmesi ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Olaya anında müdahale eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları dakikalar içerisinde gözaltına aldı.


Olay Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal B., eşine laf atıldığını iddia ederek baltayla döviz bürosunu bastı. Erdal B. dükkan önünde bir süre tartıştığı iş yeri sahibi Ahmet Ç.’ye balta ile saldırdı. Bu durumu gören Ahmet Ç.’nin oğlu Nusret Ç. ise yanında bulunan silah ile Erdal B.’yi ayağından vurdu.


Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, olaya anında müdahale etti. Yaralı Erdal B. hastaneye kaldırılırken, Ahmet Ç. ve Nusret Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ise iyi olduğu bildirildi.



Baltalı dehşet kamerada


Döviz büfesinde yaşanan baltalı dehşet güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde dükkanın önüne gelen öfkeli koca, Ahmet Ç.’ye saldırıyor. Yumruk darbeleriyle Ahmet Ç.’yi deviren Erdal B. zaman zaman elindeki baltayı da sallıyor. Bu sırada silahla içeriden çıkan Ahmet Ç.’nin oğlu kameranın açısı dışında Erdal B.’yi ayaklarından vuruyor.




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