Eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Avcılar'da eşi Fatoş Mutlugüneş'i öldüren, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı ise yaralayan Tanju Mutlugüneş'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Mutlugüneş'i 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs' suçundan da 12 yıl hapse mahkum etti.

Avcılar'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemenin evden uzaklaştırma kararı verdiği Tanju Mutlugüneş, geçtiğimiz yıl 8 Şubat'ta eşi ve kayınvelidesinin yolunu kesti. Belinden çıkardığı silahla eşi Fatoş Mutlugüneş'i kafasından vuran zanlı, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı da yaraladı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde Tanju Mutlugüneş'in yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş avukatları ile katılırken, maktul Fatoş Mutlugüneş'in ise anne ve babası salonda hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan Mutlugüneş, “Olayı tasarlayarak gerçekleşirmiş olmam söz konusu değildir. Kendi kafama ateş etmem de olayı başka bir mecraya çekmeye yönelik değildir. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke olmasaydı. Eşimin yerine ben ölseydim” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti cezada hiçbir indirim uygulamayarak, sanığı 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı öldürmeye teşebbüs suçundan da 12 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme, Tanju Mutlugüneş'e 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL para cezası verdi.