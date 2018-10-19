Esir Mektupları Trabzon'da sergileniyor

Dr. Ulvi Keser tarafından hazırlanan “Kıbrıs Türk Posta Tarihi” başlıklı koleksiyon/arşiv sergilenmek ve “Trabzon 2018 Filateli Sergisi” kapsamında yarışmaya katılmak üzere Trabzon'a gönderildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Dr. Ulvi Keser tarafından hazırlanan Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi toplam 8 pano, 128 föy ve yaklaşık 300 arşiv belgesinden oluşuyor. Sergi filatelistlerin / koleksiyoncuların “Postal History / Posta Tarihi” olarak adlandırdığı ve doğrudan belgeye dayalı materyallerdir. Koleksiyon içerisinde “Kıbrıs Türk Posta Tarihi, Kıbrıs Türk Askeri Posta Tarihi ve Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası” başlıklı orijinal belgeler, fotoğraflar ve esir mektuplarının da bulunduğu kaydedildi.

Eserler Kıbrıs'ın yakın tarihini kapsıyor

Bu kapsamda anılan sergide, sergilenen malzemeler ağırlıklı olarak 1974'e kadar olan dönemi kapsamaktadır; 1960 yılında adaya gelen Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı, 1964 sonrası Erenköy savaşları, 1963 sonrası Kızılay Postası, 1960 sonrası İskenderun Askeri Postası, 1940'lı yıllar Kıbrıslı katırcılar, Kıbrıs Barış Harekatı ve esir mektupları, EOKA dönemi sansür uygulamaları, Kıbrıslı Rumların pul, kart, mektuplarda uyguladıkları sansürler ve Türkiye aleyhine propaganda çalışmaları, çeşitli askeri belgeler, savaş dönemi geçiş izinleri, esir kartları, esir mektupları bulunmaktadır.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Ulvi Keser de özellikle Kıbrıs'ın yakın tarihi açısından son derece önemli belgelerin olduğu sergide dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'dan İsmet İnönü'ye, Faiz Kaymak'tan TMT Ankara karargahından Alb. İsmail Tansu'ya kadar pek çok önemli şahsiyetin Kıbrıs ile ilgili materyallerinin bulunduğunu, Yeroşibu ve Adana esir kamplarından Rumlara ve Türklere ait esir mektuplarıyla 1963-1974 döneminde yaşanılan acıların canlı kanıtlarının sergilendiğini, ayrıca merhum Rauf R. Denktaş'a Londra'da yapılan suikastla ilgili önemli belgelerin de ziyaretçilere açık olduğunu belirtti. PTT Genel Müdürlüğü, TC Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Filateli Federasyonu iş birliğinde Trabzon'da 17 Ekim Çarşamba günü resmi törenle açılan sergi 22 Ekim Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebileceği açıklandı.