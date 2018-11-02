Esir mektupları, Trabzon'dan altın madalyayla döndü

Dr. Ulvi Keser tarafından hazırlanan “Kıbrıs Türk Posta Tarihi” başlıklı koleksiyon/arşiv sergilenmek ve “Trabzon 2018 Filateli Sergisi” kapsamında yarışmaya katılmak üzere Trabzon'a gönderildi ve “Posta Tarihi” kategorisinde altın madalyayla ödüllendirildi.

Trabzon 2018 Sergisi kapsamında hazırlanan ve toplam 8 pano, 128 föy ve yaklaşık 300 arşiv belgesinden oluşan sergi filatelistlerin/koleksiyoncuların “Postal History/Posta Tarihi” olarak adlandırdığı ve doğrudan belgeye dayalı tarihi materyallerdir. Koleksiyon içerisinde “Kıbrıs Türk Posta Tarihi, Kıbrıs Türk Askeri Posta Tarihi ve Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası” başlıklı orijinal belgeler, fotoğraflar ve esir mektupları da bulunuyor.

Bu kapsamda anılan sergide 1960 yılında adaya gelen Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı, 1964 sonrası Erenköy savaşları, 1963 sonrası Kızılay Postası, 1960 sonrası İskenderun Askeri Postası, 1940'lı yıllar Kıbrıslı katırcılar, Kıbrıs Barış Harekâtı ve esir mektupları, EOKA dönemi sansür uygulamaları, Kıbrıslı Rumların pul, kart, mektuplarda uyguladıkları sansürler ve Türkiye aleyhine propaganda çalışmaları, çeşitli askeri belgeler, savaş dönemi geçiş izinleri, esir kartları, esir mektupları bulunmaktadır. 1974 Barış Harekâtı sırasında Rumlara esir düşen ve çeşitli kamplarda tutulan Kıbrıslı Türklerin sigara kutuları üzerine yazdığı ve BM mensubu askerler vasıtasıyla başlarına taktıkları berenin dikişleri arasına ya da pantolon paçasına saklanarak çıkartılan mektupların da bulunduğu sergide ayrıca harekatta şehit düşen bir askerimizin son mektubu da bulunmaktadır. Sergide ayrıca Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklere verilen Esir Kimlik Kartı yanında Adana'daki esir kampına getirilen Rum esirlere verilen Esir Kimlik kartı gibi efemera malzeme de söz konusudur. Sergilenen malzemelerin tamamı ağırlıklı olarak 1974'e kadar olan dönemi kapsamaktadır ve çeşitli yurtiçi ve yurtdışı sergilerde ülkemizi temsil etti. Koleksiyonun en ilginç parçaları arasında 20 Temmuz 1974 Harekatı sırasında Hürriyet ve Milliyet gazetesi tarafından görevlendirilen ve Genelkurmay Başkanlığınca akredite edilerek “savaş muhabiri” olan Türk gazeteciler vasıtasıyla askerlere ulaştırılan mektuplar da bulunuyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Ulvi Keser de özellikle Kıbrıs'ın yakın tarihi açısından son derece önemli belgelerin olduğu sergide 8 Ağustos 1964 günü uçağı düşen Yzb. Cengiz Topel, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'dan İsmet İnönü'ye, Faiz Kaymak'tan TMT karargâhından Alb. İsmail Tansu'ya kadar pek çok önemli şahsiyetin Kıbrıs'la ilgili materyallerinin bulunduğunu, Yeroşibu ve Adana esir kamplarından Rumlara ve Türklere ait esir mektuplarıyla 1963-1974 döneminde yaşanılan acıların canlı kanıtlarının sergilendiğini, ayrıca merhum Rauf R. Denktaş'a Londra'da yapılan suikastla ilgili önemli belgelerin de ziyaretçilerle buluştuğunu ve yoğun ilgi gördüğünü belirtti. PTT Genel Müdürlüğü, TC Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Filateli Federasyonu iş birliğinde Trabzon'da 17 Ekim 2018 günü resmi törenle açılan sergi 22 Ekim 2018 gününe kadar ziyarete açık kalmış ve 21 Ekim 2018 akşamı yapılan Palmares/Ödül Töreni ile derece alanlar belirlendi. KAÜ'den yapılan açıklamada altın madalyayla ödüllendirilen Kıbrıs koleksiyonunun önümüzdeki günlerde KKTC'de de açılacağı belirtildi.