ESKEP’le kadınların el emekleri değer kazanıyor

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı) hem Eyüpsultanlı kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirirken hem de onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlıyor.

ESKEP sayesinde Eyüplü kadınların ekonomik ve sosyal yönden kalkınırken özellikle beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen mesleki eğitimlerle de geleceğe daha sağlam adımlar atmaları sağlanıyor.

Eyüpsultan Meydanı’nın girişine kurulan ESKEP satış ofisinde bugüne kadar 100 farklı üründe 12 bin 738 adet ürün satışı gerçekleştirildi. ESKEP, mesleki eğitim kurslarıyla 930 kadına istihdam hedefiyle çalışıyor.

Ev hanımı Selma Yavuzcan, "Üç yıldır ESKEP’teyim. Ben bez bebekler dikiyorum, bebek battaniyeleri ve sabunluklar yapıyorum. Eşimize dostumuza sattığımızda sanki bir eziklik hissediyorduk, acaba alacaklar mı almayacaklar mı sırtımdan ter dökülüyordu. ESKEP sayesinde bu sıkıntılardan kurtulduk, şimdi ürünümüzü yapıp buraya getiriyoruz, satılınca ürünlerimizin parasını alıyoruz. ESKEP’ten çok memnunuz. Burası evimiz gibi oldu" dedi.

"Buraya gelerek aile bütçesine katkıda bulunuyorum"

Komşularının tavsiyesi üzerine ESKEP’e geldiğini belirten Sevgi Gül, "Kirada oturuyorum, dört tane çocuk var. Aralarında üniversiteye gidenler var. Buraya gelerek aile bütçesine katkıda bulunuyorum. ESKEP gibi yerlerin bence her semtte açılması gerek. Evde oturan hanımların değerlendirilmesi açısından önemli. Ben el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirmek isteyen tüm ev hanımlarına ESKEP’i tavsiye ediyorum. Evde boş boş oturmak yerine ESKEP’in kurslarına katılarak kendilerini geliştirsinler ve aile bütçesine katkıda bulunsunlar" diye konuştu.