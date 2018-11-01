ESKEP'te yeni dönem kursları başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı)'de yeni dönem kursları başladı.

Eyüpsultanlı kadınların büyük ilgi gösterdiği, Eylül ayında başlayan dikiş, amigurimi (Örgü bebek) ve aşçı çırağı kurslarına Ekim ayında iğne oyası ve kuaförlük eğitimleri de eklendi.

Farklı sürelerde gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlanıyor. Eyüpsultanlı kadınlarımızın beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen mesleki eğitimlerle geleceğe daha sağlam adımlar atmaları sağlanıyor. Halk eğitim ile ortaklaşa verilen kursların sonunda eğitimini tamamlayan kadınlara sertifika verilerek aynı zamanda da yeni ufuklar açılmış oluyor.ESKEP kurslarına katılan kadınlarımız evlerinin dışına çıkarak sosyalleşme imkanı bulurken, ilgi ve becerileri geliştikçe kendilerine olan öz güvenleri artıyor, başarma duygusu ile sosyal açıdan da kendilerini daha iyi hissediyorlar. Kurslara katılmak isteyenler ESKEP'in 0549 794 73 38 numaralarında bilgi alabilecekler.