Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Darülaceze’de iftar yemeği verdi

14’üncüsü düzenlenen iftar programına ünlü isimler, iş, sanat dünyasından çok sayıda isim ve farklı din temsilcileri katıldı.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış tarafından Darülaceze Bahçesi’nde iftar yemeği verildi. Bu yıl 14‘üncüsü düzenlenen iftar yemeğine ünlü isimler, Demet Şener, Nuri Alço, Derya Tuna, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin yanı sıra Darülaceze sakinleri katıldı. İftar öncesi Darülaceze sakinleriyle bol bol sohbet eden Egemen ve Beyhan Bağış çifti, konuklarını Darülaceze girişinde karşıladı. Programda okunan dualarla birlikte oruçlar açıldı. Öte yandan Darülaceze bahçesine kan bağışları için Kızılay çadırı kuruldu.

“14 yıldır buranın büyümesi için her gelen desteğini esirgemedi”

İftar programında konuşan Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “Misafirlerimizin bize en sık sorduğu soru biz Darülaceze‘ye nasıl yardım edebiliriz. Ne ihtiyaç var, ne sağlayabiliriz? Onun için herkesin tabağının yanına bir kart bıraktık. Buranın hesap numaralarını, İsteyenler kendileri direk Darülaceze ile temas kurup banka hesabına yardımda bulunabilirler. Gerçekten buranın ihtiyacı olan bir takım ihtiyaçlar oluyor, onları sağlayabilirler. Gerçekten burası anlamlı bir müessese. Osmanlının en ağır ekonomik krizini yaşadığı dönemde Abdülhamit Han kendi imkanlarıyla, burayı yaptırmış. İstanbul’da ihtiyaç duyan herkesi, inanç farkı yapmadan içine cami, kilise, havra yaptırmış. O günden bugüne kadar, Cumhuriyet döneminde de burası çok büyümüş, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu dönemde de burası elden geçirilmiş. Kendisi çok değer verir buraya, kıymet verir. Yunus Emre diyor ya ‘Bölüşürsek yok, bölünürsek yok oluruz’ biz de onu insanlara hatırlatmak için geleneğimizi burada gerçekleştiriyoruz. 14 yıldır buranın daha da büyümesi için her gelende desteğini esirgemedi. Teşekkür ediyorum herkese” diye konuştu.

“Hem Darülaceze sakinleriyle hem sevdiğimiz dostlarımızla bu ambiyansı paylaşmayı çok seviyorum“

14 yıldır Darülaceze’de iftar geleneğini devam ettirdiklerini belirten Beyhan Bağış, ”Biz 14 yıldır bir çoğunuzun bildiği gibi Darülacezede zarif, mütevazi bir iftar vermeye çalışıyoruz. Çünkü Ramazan’ın anlamı gerçekten paylaşmak, büyüklerimizle küçüklerimizle paylaşmak. Hem Darülaceze sakinleriyle hem sevdiğimiz dostlarımızla bu ambiyansı paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü buranın enerjisi, buranın yaşanmışlığı, tarihi ve önemi gerçekten sadece İstanbul için değil, Türkiye ve bizim kültürümüz için çok çok önemli. O yüzden ona birazcık olsun dikkat çekebiliyorsak, sadece hayırseverlerin bağışlarıyla döndürülen bu kuruma destek olabiliyorsak bu bizim için büyük bir onur” dedi.

Darülaceze’ye 3 yıl önce geldiğini ifade eden Fatma Kala, “Güzel yapılıyor, iftar veriyorlar. Bu üçüncü sefer oldu verdikleri. Memnun oluruz. Olsa da olmasa da memnunum. Burada bizim işyerimiz var orada çalışıyorum. Çocuk battaniyesi yapıyorum. Günlerim güzel geçiyor burada” şeklinde konuştu. Necla Aydın ise, “Ben 16 oğlum 30 senedir buradayız. Ben 14 senedir babam ve annemle kaldım. Sonra bende buraya geldim. Günlerim oğlum olduğu için yoğun geçiyor. Onunla ilgileniyorum. Evdeyken daha iyiydi iftar sofraları ama ne yapabiliriz. Tabi ki çok iyi bir şey. Evde de rahmetli annemle tutar, televizyonda programlar izlerdik. Onları hep gözlerdik” diye konuştu.