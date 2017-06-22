Eski Bakan Bağış şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Bağış, “FETÖ ile birlikte olmuş, 15 Temmuz organizasyonunda yer almış, Bylock kullanarak hain iletişimin parçası olmuş kim varsa sonuna kadar gitmeliyiz” dedi.

Diriliş Gençlik Derneği tarafından Çırpıcı Sosyal Tesislerinde düzenlenen şehit ve gazi ailelerine verilen iftar programına katılan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilendi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program iftar yemeği ile devam etti. Yemek sonrası programa katılanlara ilahi ve sema gösterimi ile son buldu.

Bağış iftar programı sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Diriliş Gençlik Derneği’nin ev sahipliğinde güzel bir gece olduğunu kaydeden Bağış, “Şehit ve gazi yakınları ile birlikte oruç açmak nasip oldu. Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın devam ettirdiği bir gelenek. Bizde bu akşam o ailelerimiz ile birlikte olup onların bu ülke için ortaya koyduğu muazzam özveriye bir teşekkür etme imkanı bulduk. Onların acılarını biraz olsun dindirmek ve paylaşabilmek için iftar sofrasını vesile kıldık. Çok başarılı ve duygulu bir gece oldu. Şehit ve gazilerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Şehitlerimizin bu ülke için ortaya koyduğu kararlılığı hiçbir zaman yok sayamayız” dedi.

FETÖ ile mücadeleyle ilgili Bağış, “FETÖ ile birlikte olmuş, 15 Temmuz organizasyonunda yer almış, Bylock kullanmış hain iletişimin parçası olmuş kim varsa sonuna kadar gitmeliyiz. Bu konuda asla merhamet gösteremeyiz. Asla benimki seninki ayrımı yapamayız. Çünkü bunların hepsi vatan haini. Bunların hepsi millete düşmanlık besleyen, bölmek isteyen, düşmanlık besleyen aşağılık aklın taşeronlarına hizmet eden şerefsizler. O yüzden bizim de çok bilinçli ve kararlı olmamız lazım. Hepsini yargı önüne çıkarıp yargılamamız ve ceza almalarını sağlamamız lazım” dedi.

Ülke olarak güzel bir ramazan geçirdiğimizi belirten Bağış, “İslam coğrafyasına baktığımız zaman Müslümanlığın en güzel yaşandığı ülkedeyiz. Herkes istediği gibi inancını yaşayabiliyor. Ama hiç kimseye de baskı yapılmıyor. Bu ülkede bir ve beraberiz. Bakıyoruz, aynı ırktan olan Arap kardeşlerimiz ramazanda maalesef birbirleriyle uğraşıyorlar. Birbirlerine ambargolar, boykotlar uyguluyorlar. Öte yandan Filistin’de Müslüman kardeşlerimiz çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlara bin bir türlü zulüm yapılıyor. Çok şükür Türkiye’de keyifli bir ramazan geçirebildik. Ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin kıymetini bilelim. Hep beraber bu ülkeye, bu vatana bu millete sahip çıkalım” şeklinde konuştu.