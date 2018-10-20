Eski Bakan Eroğlu: "2050 yılında 4 milyara yakın insan su sorunu yaşayabilir"

Dr. Veysel Eroğlu, "Küresel iklim değişikliği sebebiyle bazı bölgelerde kuraklık artıyor. 2050 yılında 4 milyara yakın insanın su sıkıntısı çekeceği tahmin ediliyor. Şu anda bile Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde ve dünyanın değişik yerlerinde 2 milyar insan yeteri kadar ve uygun kalitede suya erişemiyor" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 'Türkiye ve Orta Doğu'da Stratejik Kaynak Olarak Su ve Su Politikaları' başlığı altında konferans düzenlendi. Konferansa katılan Dr. Veysel Eroğlu, suyun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"535 baraj, binden fazla gölet yaptık"

Yakın gelecekte dünyanın en büyük sıkıntısının su ve gıda arzı güvenliği olacağını söyleyen Prof. Dr. Eroğlu, "Biz de buna dikkat etmeliyiz. Suyu biriktirmek şart, yağan yağmuru, barajlarda, göletlerde ve yeraltı sularında biriktirmek gerekiyor. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şu ana kadar 535 civarında baraj, binden fazla gölet yaptık. Eğer bu göletler olmasaydı 2007, 2014, 2017 yılları çok kurak geçti, büyükşehirlerin tamamında su sıkıntısı olurdu. Allah'a şükür su sıkıntısı yaşatmadık" ifadelerini kullandı.

"En büyük tasarruf sulamada yapılır"

Suyun yüzde 74'ünün sulamada kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Eroğlu, "En büyük tasarruf sulamada yapılır. Şu ana kadar 8 buçuk milyon hektarın 6 buçuk milyon hektarını suladık. Geri kalanının da sulanması gerekir ve sulama sisteminin tamamen modern, az su kullanan ve çok daha geniş araziyi aynı suyla sulayan damlamalı, yağmurlama gibi sulamalara geçmek lazım ki sudan tasarruf edelim. Bunlar yapılırsa Türkiye için su meselesi sıkıntı olmaz" diye konuştu.

"İstanbul için şu anda herhangi bir sıkıntı yok"

İstanbul ile ilgili büyük projeler yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Eroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 7 tane dereyi akıttık. Ayrıca Melen Projesi de geldi. Yani İstanbul için şu anda su konusuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. 2007 yılında yaşanan kuraklık sorununu bile aştık. 2014 yılı kuraklığını da rahatlıkla aştık. İstanbul'da planladığımız projeler tamamlanırsa herhangi bir sıkıntı olmaz" ifadelerini kullandı.

Aydın Düşünce Platformu'nda su sorunu ele alındı

Eski Bakan Eroğlu İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen, "Türkiye'de ve Orta Doğu'da Stratejik Kaynak Olarak Su ve Su Politikaları" konferansında akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eroğlu, Konferansın ardından, İAÜ bünyesindeki düşünce kuruluşu Aydın Düşünce Platformu'nda bürokrasi, akademi ve iş dünyasından gelen katılımcılarla birlikte Orta Doğu'nun bitmeyen sorunu suyu birçok açıdan değerlendirdi. Toplantıda ele alınan konular, daha sonra rapor haline getirilerek devletin ilgili merkezlerine sunulacak.