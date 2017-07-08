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08 Temmuz 2017 15:04

Eski Bakan Mehmet Moğultay son yolculuğuna uğurlandı

Amerika’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 72 yaşındaki eski bakan Mehmet Moğultay’ın cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bakan Mehmet Moğultay son yolculuğuna uğurlandı

08 Temmuz 2017 15:04


49. ve 50’nci hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunan 72 yaşındaki Mehmet Moğultay Amerika’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Moğultay’ın cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip İstanbul Teşvikiye Camii’nde kılındı. Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Moğultay’ın eşi, çocukları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende Moğultay’ın Türk bayrağına sarılı tabutu polis memurlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Moğultay’ın cenazesi, alkışlar eşliğinde ve atılan karanfiller ile birlikte Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.



"Çok iyi bir siyasetçiydi ve halkını çok severdi"


Eski bakan Moğultay’ın oğlu Ulaş Moğultay, "Pek konuşamayacağım babam çok iyi bir insandı. Çok iyi bir siyasetçiydi, çok iyi bir devlet adamıydı ve halkını çok severdi. Başka da bir şey söyleyemeyeceğim, kusura bakmayın" dedi.




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