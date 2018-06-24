Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 12:14

Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer’de kullandı.

Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

24 Haziran 2018 12:14

Çiller, "Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiller, "Bugün adeta bir bayram havası içerisinde, bir seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Demokrasi kültürümüz açısından güzel bir örnek. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Çiller seçimden beklentilerinin sorulması üzerine, "Son sözü millet söyler" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç