Eski eser koleksiyonu ve lüks otomobil çalan şüpheli yakalandı

Çaldığı araçla kaza yaptığı öğrenilemeyen ve eşyalarla yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Şişli Kuştepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce semtteki otoparkta işe başlayan Gürcistan uyruklu Gıorgı K., olay günü bir süre büro da kaldıktan sonra dışarıya çıktı. Burada diğer çalışana, “Patronun haberi var, ben müşterini otomobiliyle bir yere gidip geleceğim” diyen şahıs müşteri olarak gelen Yusuf E.’bin otomobilini aldıktan sonra ayrıldı. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın hareketlerinden şüphelenen çalışan, durumu iş yeri sahibi Bekir G.’yi arayarak durumu bildirdi. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eski eser koleksiyonunu da çalmış

Bir süre sonra iş yerine gelen patron, bürosuna geçerek değeri yaklaşık 100 bin lira olan eski para, kol saati ve ziynet eşyalarından oluşan koleksiyonun da şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin çaldığı lüks otomobili kaza yaptıktan sonra terk ettiği tespit edildi. Polis kısa süre içinde Gıorgı K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlama şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.