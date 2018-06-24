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24 Haziran 2018 14:47

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu kullandı

24 Haziran 2018 14:47

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Başbuğ, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinde birini yaşıyoruz. Tabi ben bu seçim sonuçları hakkında ümitliyim. Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru getireceğine düşünüyorum” dedi.


Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu Kadıköy’de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlköğretim Okulu’nda kullandı. 14. 00’da okula gelen Başbuğ, 2096 nolu sandıkta oyunu kullandı.


Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinde birini yaşıyoruz. Tabii ben bu seçim sonuçları hakkında ümitliyim. Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru getireceğine düşünüyorum. Demokrasinin daha fazla güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Basın mensuplarının Muharrem İnce’nin apolet tartışmasına karşı Başbuğ, “Konumuz seçim” cevabını verdi.




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