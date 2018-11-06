Eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Küçükçekmece'de kendisinden ayrılan ve tekrar arkadaşlık teklifini reddeden Seher Çetintaş'ı bir kafede öldürdüğü iddia edilen olaya ilişkin müebbet hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kalender hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Kalender, “ Keşke zamanı geri alabilsem de ben vurulsaydım” dedi.

Küçükçekmece'de 24 Mayıs 2018 tarihinde bir kafede Seher Çetintaş ile Ahmet Kalender arasında yaşanan tartışma sonucu silahla Seher Çetintaş'ı öldürdüğü iddia edilen olaya ilişkin Kalender hakkında "Kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis istemiyle açılanan davanın görülmesine başlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kalender avukatıyla katılırken maktulün çocuğu Z.K. , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

'Kız kardeşimin ayrılmasını kabullenmediği için öldürdü'

Talimat ile Karabük'te ifadesi alınan maktulün kız kardeşi müşteki Safinar Çetinkaya ifadesinde, “Ahmet Kalender'i tanırım. Arkadaşlıkları sürecinde kız kardeşim sanıktan ayrılmaya karar verdi ve ayrıldı. Sanık kız kardeşimin olaydan bir iki ay önce parmağını ısırmıştı, bu nedenle parmağı sakat kalmıştı. Yine bir defasında kız kardeşimi dövmesi nedeniyle kız kardeşimin elmacık kemikleri kırılmıştı, kız kardeşim bu nedenle estetik operasyon geçirmişti. Kız kardeşim sanıktan ayrılmıştı, sanık bunu kabullenemediği için öldürdü. Benim olaya ilişkin görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum“ ifadelerini kullandı.

'Ölen maktulün ailesinden ve Allah'tan özür diliyorum'

Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık Ahmet Kalender, “Ölen maktulün ailesinden ve Allah'tan özür diliyorum. Seher Çetintaşı da çalıştığım iş yerinden tanıdım. 1 seneye yakın aynı evde yaşadık. Evde maktulün çocukları da yaşıyordu. 2 çocuğu ile birlikte benim kaldığım eve geldiler eşi ile sorunları vardı ben de bu süreçte ona yardımcı oldum bu olaydan sonra aramızda duygusal bir bağ oluşmaya başladı. Sonrasında benden ev almamı istedi ben de o an için durumumun müsait olmadığını söyledim ev almak için. Bana sen ev almazsan bana alacak olan çok dedi. Daha sonra eski eşinden ve farklı numaralardan tehdit telefonları aldım. Beni birden çok kez tehdit edince ben de bir silah edindim. Silahı nereden bulduğumu söylemek istemiyorum. Ama sonradan öğrendim ki beni tehdit ettiren kişi de maktülmüş. Olay günü kendisi beni aradı ve konuşmamız gerektiğini söyledi. Evimin uzağında bir kafeye çağırdı. Silahım aldığım tehditler yüzünden hep yanımdaydı. Kendisi ile görüşmeye gittiğimde oldukça gergindi. Bana sinkaflı sözler söyledi. Sana söylemiştim bu akşam karşına güçlü birini çıkaracağım diye dedi. Birazdan göreceksin dedi. Sonra kapı önüne çıktık yüzüme tükürdü. Ardından silahlı birinin sinkaflı sözler söyleyerek üzerime doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak adıma ben de silahımı çıkardım ve gözlerimi kapatarak maktüleye doğru ateş ettim “ dedi.

‘Keşke zamanı geri alabilsem de ben vurulsaydım'

Daha sonra amacının öldürmek olmadığını söyleyen tutuklu sanık Ahmet Kalender, "Silahın kurusıkı olduğunu sanıyordum. Ateş ettikten sonra gözlerimi açtığımda maktüle Seher Çetintaş yerde yatıyordu. Keşke zamanı geri alabilsem. O gün o adam beni vursaydı ama ben cinayeti işlemeseydim.” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti , sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın görülmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformundan bir grup basın açıklaması yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Yönetim Kurulu adına konuşan Ayşen Ece Kavas, “Bugün reddettiği erkek tarafından öldürülen Seher Çetintaş'ın duruşması için buradayız. Hiç şaşırmadık. Katilin ilk sözü pişmanım demek oldu. Bütün kadınlardan ve şiddet gösterdiği kadınlardan özür dilemek meşhur. Pişmanım diyerek iyi hal indirimi almaya çalışıyorlar. Biz bu gerekçeleri kabul etmiyoruz. Suçun normalleştirilmesi su anda kadın cinayetlerini arttırıyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz“ dedi.