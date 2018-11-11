Eski kocası tarafından öldürülen kadın ve kardeşinin cenazesi ailesine teslim edildi

İstanbul Küçükçekmece'de dün gece eski eşi tarafından öldürülen kadın ve kardeşinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Çiftin iki yıl önce trafik kazasında oğullarını kaybettiği ve bu nedenle sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Garip O., eski eşinin ve kayınbiraderinin bulunduğu Akçay Sokak'taki eve gelerek tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Garip O., eşi Zahide O.'yu darp etmeye başladı. Bu sırada kayınbiraderi Kutluay O. araya girdi. Yaşanan kavgada Garip O., belindeki silahı çıkartarak Zahide O. ve kayınbiraderi Kutluay O.'yu vurdu. Eve gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Garip O. ise daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Akraba olduğu öğrenilen çiftin Aydın Üniversitesinde okuyan oğullarının 2 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmesinden sonra sorunlar yaşadığı ve ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Kardeşlerin cenazesi, yarın Küçükçekmece Halkalı'daki Zeynebiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.