28 Şubat’ın filmlerden seyredilerek anlaşılamayacağını belirten Yılmaz,” Amaçları dünyadaki İslam medeniyet köprüsünü yıkmaktı” dedi.

Türkiye tarihine post Modern darbe olarak bilinen, toplum ve siyaset üzerinde derin izler bırakan 28 Şubat darbesi yıl dönümünde konuşuldu. Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen panelde, eski milletvekili Şevki Yılmaz 28 Şubat sürecini anlattı .Moderatörlüğünü Şakir Bozan ‘ ve Tufan Yakar’ın yaptığı panel öncesi 28 Şubat döneminde atılan gazete manşetlerinden oluşan kısa bir film izlendi. Ayrıca’28 Şubat Post Modern Darbe, Fotoğraf ve Gazete Başlıkları’Sergisi vatandaşlarla buluşturuldu.

"Amaçları dünyadaki İslam medeniyet köprüsünü yıkmaktı"

Darbelerin 28 Şubat’ta başlamadığını belirten Şevki Yılmaz, Anadolu topraklarında devlet olduğumuz tarihten itibaren darbelerle karşı karşıya bir ülke olduğumuzu söyledi. Yılmaz,” 28 Şubat’ı filmlerden seyrederek, geçmişi bilmeden anlayamayız. Biz 12 Mart’ı yaşadık, 12 Eylül’ü yaşadık, 28 Şubat post modern Darbesini fiilen içinde yaşadık. 15 Temmuz dost modern darbesini de birlikte gördük. Darbeler emperyalizmin sömürdüğü kalkınmakta olan ülkelerde yapılır. Emperyalistlerin çıkarları zarara uğradığı zaman yapılmıştır. Emperyalist ülkelerin sömürdüğü dünyanın köle halkları, kendi ordularının işgali altındadır. Sultan Abdülhamit’e darbe yaptılar. 31 Mart Vakası. 15 Temmuz Darbesi gibidir o. Din adına milleti kandırarak sokağa döktüler. Türkiye Anadolu’nun dünyaya barış köprüsüyü. Bu köprüyü yıkmak darbenin asıl hedefiydi. Amaçları dünyadaki İslam medeniyet köprüsünü yıkmaktı. 31 Mart darbesi Osmanlı Devletini yıkmıştır. Osmanlı savaşla yenilmedi, darbeyle yıkıldı” dedi.