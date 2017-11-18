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18 Kasım 2017 15:14

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu (50) bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

18 Kasım 2017 15:14


Süleymanoğlu’nun hayatını kaybetmesi üzerine tedavi gördüğü hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yıllardır kronik karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. İlk olarak 23 Eylül günü rahatsızlanarak komaya giren Süleymanoğlu, 6 Ekim 2017 tarihinde Memorial Ataşehir Hastanesinde karaciğer nakli ameliyatı olmuştu. 11 Kasım Cumartesi günü de beyindeki kanama odakları nedeniyle bir operasyon geçiren Süleymanoğlu, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Değerli sporcumuza Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz" denildi.




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