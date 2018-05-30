Duruşmada söz alan sanık, “Sürekli beni arayıp tehdit ediyordu. Yaşadığım baskıların etkisiyle mesajları gönderdim” dedi.

Sunucu Eda Pera Küçük’ü darp ettiği iddiasıyla oyuncu Tolga Pancaroğlu’nun "tehdit", "basit yaralama" ve "sesli ve görüntülü ileti ile hakaret" suçlarından 5 yıla kadar, Pancaroğlu’nun arkadaşları Adem İlker Durguner ve Deniz Evin’in de “tehdit” suçundan 2’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 66’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu, Adem İlker Durguner, Deniz Evin ile müşteki Eda Pera Küçük katıldı. Salonda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu avukatı da hazır bulundu.

“Beni arayıp tehdit ediyordu”

Duruşmada savunma yapan sanık Tolga Pancaroğlu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Benim aile hayatım, sosyal hayatım, psikolojik hayatım alt üst olmuş durumda. İlişkimiz yaklaşık 1 yıl devam etti ve sonlandı. Ayrıldıktan sonra benim evime girip hasar verdi. Müşteki o dönemde gizli numaralardan sıklıkla beni arayıp tehdit ediyordu. Mesleki hayatımı bitireceği yönünde rahatsız ediyordu. Bu dönemde yaşadığım baskıların etkisiyle söz konusu mesajları gönderdim. Kendisini darp etmek bir yana düşmesi sonucu yaralandığında hastanede kendisine refakat ettim” dedi.

“Tehdit etmedim, beraatimi isterim”

Sanık Deniz Evin, müşteki Eda Pera Küçük’e attığı mesajlarda tehdit etmek amacının olmadığını söyleyerek, “Ben bu olayda mağduru korumaya çalışırken tehdit iddiasıyla karşılaştım. Suç işleme kastı ile hareket etmedim, yazılan mesajlarda suç teşkil edecek herhangi bir ibare yoktur. Beraatimi isterim” dedi. Bunun üzerine diğer sanık Adem İlker Durguner de müştekiyi tehdit etmediğini öne sürdü.

“Benim hayatım bitti”

Müşteki Eda Pera Küçük, “Şahıs kariyerinin bittiğinden bahsediyor, benim hayatım bitti” diyerek “Sanıkla ilişkimiz 3 yıl devam etti. Birçok kez darp olayına maruz kaldım. Sanıkla aramızda yaşanan tartışmalar sırasında beni darp edip merdivenlerden itekledi, duvara fırlatıldım, saatlerce şiddete maruz kaldım. O dönem bel kemiğim kırıldı, sakat kaldım. Müstehcen görüntülerimi yayacağını söyleyerek bana baskı kurmaya çalıştı. Şikayetçiyim” dedi.

Tanıkların dinlenmesi için avukatlara süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tolga Pancaroğlu’nun, "tehdit", "basit yaralama" ve "sesli ve görüntülü ileti ile hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer iki şüpheliler Adem İlker Durguner ve Deniz Evin’in, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

“Şiddete sessiz kalmayacağız”

Duruşma öncesinde İstanbul Kadın Meclisi adına konuşma yapan Dilber Sünnetçioğlu, “Kadın meclisleri olarak yine adliye önündeyiz. Bugün 3 ayrı şehirde 6 kadın kardeşimizin duruşması var. Biz kadınlar olarak, ‘Artık yeter’ dedik. Öldürülmek istemiyoruz, yaşamak istiyoruz. Kendi hayatımız hakkında karar verebilmek istiyoruz. Bunun için birlik olduk, hep beraber mücadele edeceğiz. 6284 sayılı kadını koruma kanunu etkin biçimde uygulansın. Kadınız, hep birlikte çok güçlüyüz. Yaşamak istiyoruz. Bugün Eda Pera Küçük arkadaşımızın davası var. Eda’nın yanındayız. Onun birlikte dava süresince adliye koridorlarında olacağız. Hiçbir kadının uğradığı tacize, şiddete karşı sessiz kalmayacağız” dedi.