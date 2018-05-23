Şantaj yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu kadın parayı almaya geldiği kafeteryada gözaltına alındı. İfadesi alınan kadının daha önceden borç verdiği parayı almaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

İstanbul’da iş adamı K.B.(48), bir yıl önce bir süre birlikte olduğu eski sevgilisinden, "Başka bir kadınla çekilmiş yatak görüntülerimle bana şantaj yaptı" diyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada ekipler K.B.’den, şüpheli Odına M.’yi arayarak parayı teslim etmek için randevu vermesi istedi. Mecidiköy’de bir kafeteryaya gelen Odina M., seri numaraları alınarak bir zarfın içine konan paraları aldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, K.B., ile birlikte olduğu dönemde borç para verdiğini, o parayı geri almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.