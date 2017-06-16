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16 Haziran 2017 12:23

Eski TALPA başkanı Gürcan Mantı son yolculuğuna uğurlandı

Uçuşa gittiği sırada havalimanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden THY Kaptan pilotu Gürcan Mantı düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski TALPA başkanı Gürcan Mantı son yolculuğuna uğurlandı

16 Haziran 2017 12:23

Mantı’nın yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.


Uçuşa gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonra hayatını kaybeden Türk Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) eski başkanlarından kaptan pilot Gürcan Mantı için Florya’daki THY Uçuş Eğitim Başkanlığı önünde askeri bir tören düzenlendi. Törene Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, kaptan pilot Mantı’nın meslektaşları, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Düzenlenen törende okunan duaların ardından helallik veren Mantı’nın ailesi ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Gürcan Mantı’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Ataköy 5. Kısım Camii’ne gönderildi. Cenaze, burada kılınacak öğlen namazından sonra Çatalca Örcünlü Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.


THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, pilot Gürcan Mantı’nın törenine katıldı


Düzenlenen törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “O kendine özgü tontonluğu ve sevecenliği ile heyecanlı heyecanlı projelerini anlatır, sıkıntıları dile getirirdi. Başımız sağolsun, Rabbim rahmeti ile muamele eylesin” dedi.




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