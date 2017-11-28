“Eski tapulardaki sahte satışlara dikkat”

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın açıklamasına göre, Türkiye’de 2017 yılı Ocak - Ekim döneminde 2 milyon 96 bin 616 satış, 9 bin 123 bağış, 21 bin 811 taksim, 323 bin 796 intikal, 315 bin 360 şahsi ipotek işlemi gerçekleşti. Bazı tapu müdürlüklerinde iş hacmi sayısı ise yıllık 80 binleri geçiyor. Bu noktada sahte kimlik, vekalet ve veraset ilamları ile işlemlerle de karşılaşıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özelmacıklı, “Çok uzun süredir tapu dairesinde işlem görmemiş taşınmazları satın alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Mal sahibinin yurt dışında ve şehir dışında olduğu, miras olarak ilgisiz kalan taşınmazlar dolandırıcılar tarafından ucuz fiyatlar ve sahte evraklar ile satışa çıkarılıyor. Uygun fiyatla alım yaptığını düşünen alıcılar ise mağduriyet yaşıyor. Taşınmaz için açılan tapu iptal davaları ile taşınmazları kaybettikleri gibi bir de paralarını kaybediyorlar” dedi.

“Riskleri azaltmak için kontrol şart”

Profesyonel emlak danışmanlarının görevinin alıcı ve satıcılar için riskleri azaltmak olduğunu dile getiren Özelmacıklı, “Bizler güvenilir ve sağlıklı bir alışverişe aracılık etme yükümlülüğünü taşıyoruz. Bu nedenle, öncelikle 1980 ve öncesi gibi uzun süredir işlem görmemiş portföylerde mutlaka yer araştırması yapıyoruz. O bölgedeki komşularından, tanıdıklardan bilgi alıyoruz. Çok yeni verilmiş nüfus cüzdanları, kimliklerdeki sahteliği ayıran unsurlar bizler için önemli. Satıcının gerçek mal sahibi olup olmadığını ne zaman almıştınız, neden elden çıkartıyorsunuz gibi sorular ile anlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Gerçek değer önemli”

Özellikle, eski tapularda, vekaletli işlemlerde, miraslı ve hisseli taşınmazlarda tapu işlemleri sırasında gerçek değerden göstermenin çok önemli olduğunu söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü “Taşınmaz satışında gösterilen değer, belediye rayiç değerinden az olamaz. Lakin alım ve satımda gerçek değerin gösterilmesi zorunludur. Bu tür eski tapularda, hisseli taşınmazların satışlarında gerçek değer gösterilmediği zaman oluşacak mağduriyet maddi olarak da ciddi kayıplar yaşatır. Devletin ve tarafların sorumluluğu da gösterilen değer üzerinden olacaktır” dedi.

“Mülkünüzü takip edin, ettirin”

Bu tür sahte satışların uzun zamandır tapu kütüğünde işlem görmeyen, mal sahiplerinin yurtdışında yada o şehir dışında olduğu, mirasçılara kalmış ve takip edilmeyen taşınmazlarda yaşandığını belirten Özelmacıklı “Sahip olduğunuz taşınmaz için belediyede adres düzeltmesi, tapu dairesinde taşınmazınızı kilitlemek, TC bilgilerinizi güncellemek, cep telefonu numaranızı e-devlet sistemine kaydetmek gibi güncellemeler yapılmalıdır. Ayrıca taşınmazınız belli aralıklarda yerinde kontrol edilmelidir. O bölgedeki emlak danışmanınız da bu takibi düzenli olarak yapabilir. Üzerinde haksız bir işgal var mı, konu parsel satışa konu ediliyor mu gerekli kontrolleri sizin için sağlar. Çıkabilecek birçok problem erken müdahale ile çözülebilir ve bu konuda profesyonel destek alınmalıdır” şeklinde konuştu.