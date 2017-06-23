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23 Haziran 2017 18:37

Eski TBMM Başkanı Karaduman son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (İHA) – 90 yaşında hayatını kaybeden Eski TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski TBMM Başkanı Karaduman son yolculuğuna uğurlandı

23 Haziran 2017 18:37


Karaduman’ın vefat haberi TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yapılan yazılı bir açıklamayla duyurulmuştu. Karaduman’ın naaşı, Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü. Necmettin Karaduman’ın cenazesine İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Necmettin Karaduman’ın eşi Selma Karaduman, kız kardeşi Necla Karaduman, kızları Gülberk Eminson ve Canan İlter ve çok sayıda seveni katıldı.




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