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08 Temmuz 2017 16:33

Esra Eczacıbaşı ve Murat Coşkun nişanlandı

Esra Eczacıbaşı ve Murat Coşkun nişanlandı.

Esra Eczacıbaşı ve Murat Coşkun nişanlandı

08 Temmuz 2017 16:33


Esra Eczacıbaşı ve Murat Coşkun 7 Temmuz akşamı yapılan bir törenle nişanlandı. Davetlilerin büyük bölümünü ailelerin genç üyelerinin oluşturduğu tören, Eczacıbaşı ailesinin Yeniköy’deki evinde yapıldı.


1989 yılında doğan Esra Eczacıbaşı, Harvard’da ekonomi ve sanat tarihi eğitiminin ardından INSEAD’da MBA yaptı. Modern ve çağdaş sanatla ilgilenen gençlere yönelik bir platform olan Genç Modern’in kurucuları arasında yer alan ve bir süre McKinsey’de yönetim danışmanlığı yapan Esra Eczacıbaşı, halen Eczacıbaşı Topluluğu’nda İş Geliştirme Müdürlüğü görevini sürdürüyor.


1985 doğumlu Murat Coşkun ise, University of Chicago’da ekonomi eğitiminin ardından McGill’de MBA yaptı. Murat Coşkun, Paladin’de gayrimenkul yatırım fonu yöneticiliği yapıyor.


Genç çift, 2018 yazında evlenmeyi planlıyor.




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