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17 Mayıs 2018 11:07

Esra Erol’a katılan çift, ‘aşk engel tanımıyor’ dedirtti

Engelliler haftası sebebiyle dün Esra Erol’un programına Hamide Doğangün, Nevzat Doğangün çifti konuk oldu.

Esra Erol’a katılan çift, ‘aşk engel tanımıyor’ dedirtti

17 Mayıs 2018 11:07


2015 yılında 100 metrede dünya ikincisi olan ve 2017 yılında 200 metrede dünya üçüncüsü olan engelli Hamide Doğangün, ve eski jokey Nevzat Doğangün çifti evli olduğu için çok mutlu olduğunu ve aşkın engel tanımadığını söylediler.


Uzun yıllar jokeylik yapan Nevzat Doğangün, eşi Hamide Doğangün’ün 9 yaşında trafik kazası sonucu engelli olduğunu dile getirirken, 5 yıldır tanıştıklarını ve 1 ay önce evlendiklerini söyledi.


Çift programda 4 ay gibi kısa sürede evlilik kararı aldığını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyleyerek, örnek çift olduklarını açıkladılar.


Geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı sakat kalan fakat yaşama sevincini hiç kaybetmeyen Hamide Doğangün, Paralimpik Olimpiyatları’nda uzun yıllar Türkiye’yi temsil ederken tekerlekli sandalye yarışlarında madalyalara sahip.


Ayrıca, Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından ’Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı’ ödülünü kazanan programın sunucusu Esra Erol, Vakıfa 20 manuel sandalye 2 akülü sandalye bağışladığını açıkladı.




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