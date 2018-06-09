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09 Haziran 2018 12:37

Eşref Ziya Terzi konseri Bağcılarlılar’ı mest etti

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin konuğu olan özgün müzik sanatçısı Eşref Ziya Terzi, söylediği ilahi ve ezgilerle dinleyenleri mest etti.

Eşref Ziya Terzi konseri Bağcılarlılar’ı mest etti

09 Haziran 2018 12:37

Alanı dolduran Bağcılarlılar, konser boyunca Terzi’ye eşlik etti.


Ramazan süresince Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve her akşam renkli görüntülerin yaşandığı Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda bu kez özgün müzik sanatçısı Eşref Ziya Terzi sahne aldı. Kendini dinlemeye gelenlere seslenen Terzi, “Bağcılar hayatımızda her zaman ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. 30 yıla yaklaşan müzik serüvenimizde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir ilçemizdir. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda son günlere girdik. İnşallah bayrama da aynı sevinçle ulaşırız” dedi.


Konserine ilk albümünde yer alan “Kalksam ve Dirilsem”i söyleyerek başlayan Eşref Ziya Terzi, en popüler eserlerini seslendirdi. Alanı dolduran seyirciler, sanatçının söylediği ilahilere de eşlik etti. İzleyenlerin mest olduğu konser sırasında duygusal anlar da yaşandı.




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