Eşref Ziya Terzi Yenikapı’da hayranlarını mest etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Maltepe, Yenikapı ve Beyazıt Meydanlarına kurduğu Ramazan Etkinlik Alanlarındaki etkinlikler renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Dün gece Yenikapı Sahiline kurulan etkinlik alanının konuğu ünlü sanatçı Eşref Ziya Terzi oldu. Ramazan ayı boyunca Çocuk oyunları, Tiyatrolar, İllizyon gösterileri gibi birbirinden farklı gösterilerin yapıldığı etkinlik alanına gelen vatandaşlar ünlü sanatçıyı dinlemek için dakikalar öncesinden yerlerini aldı. Teravih Namazından sonra gerçekleştirilen konserde sahne alan Eşref Ziya Terzi ‘Kalksam ve Dirilsem, Söyle İstanbul, Ağlama Karanfil, Şehit Tahtında Rabbe Gülümser, Minareler Süngü Kubbeler Miğfer’ gibi eserleri seslendirerek hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Konser alanını dolduran vatandaşlar zaman zaman sesi ve sevilen eserleriyle kendilerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçıya eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Eşref Ziya Terzi’nin performansı vatandaşlardan tam not aldı.

Yağmurun yağmasına aldırış etmeyen vatandaşlar ünlü sanatçıyı dinlemek için Yenikapı Etkinlik Alanını doldurdu. Şemsiyelerini açarak konseri dinlemeye devam eden vatandaşlar zaman zaman ünlü sanatçıya eşlik etti.