Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 10:41

Eşref Ziya Terzi Yenikapı’da hayranlarını mest etti

Yenikapı’daki Ramazan Etkinlik Alanında sahne alan ünlü sanatçı Eşref Ziya Terzi, kendine has yorumuyla seslendirdiği eserleriyle vatandaşlara, Yenikapı’da keyifli bir gece yaşattı.

Eşref Ziya Terzi Yenikapı’da hayranlarını mest etti

18 Haziran 2017 10:41


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Maltepe, Yenikapı ve Beyazıt Meydanlarına kurduğu Ramazan Etkinlik Alanlarındaki etkinlikler renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Dün gece Yenikapı Sahiline kurulan etkinlik alanının konuğu ünlü sanatçı Eşref Ziya Terzi oldu. Ramazan ayı boyunca Çocuk oyunları, Tiyatrolar, İllizyon gösterileri gibi birbirinden farklı gösterilerin yapıldığı etkinlik alanına gelen vatandaşlar ünlü sanatçıyı dinlemek için dakikalar öncesinden yerlerini aldı. Teravih Namazından sonra gerçekleştirilen konserde sahne alan Eşref Ziya Terzi ‘Kalksam ve Dirilsem, Söyle İstanbul, Ağlama Karanfil, Şehit Tahtında Rabbe Gülümser, Minareler Süngü Kubbeler Miğfer’ gibi eserleri seslendirerek hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Konser alanını dolduran vatandaşlar zaman zaman sesi ve sevilen eserleriyle kendilerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçıya eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Eşref Ziya Terzi’nin performansı vatandaşlardan tam not aldı.


Yağmurun yağmasına aldırış etmeyen vatandaşlar ünlü sanatçıyı dinlemek için Yenikapı Etkinlik Alanını doldurdu. Şemsiyelerini açarak konseri dinlemeye devam eden vatandaşlar zaman zaman ünlü sanatçıya eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
22
°
C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!