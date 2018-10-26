Essa Grup'tan Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye destek

Türkiye'nin en önemli saat üretici firmalarından Essa Grup, tüm markaları ve grup şirketleri ile ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele' programına destek verdiğini açıkladı. Grup, ürünlerinde en az yüzde 10 oranında indirim yapacak.

Türkiye'nin en önemli saat üretici firmalarından 48 yıldır sektörde hizmet veren Essa Grup, tüm markaları ve grup şirketleri ile ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele' programına destek verdiğini açıkladı.

Essa Grup Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik program için yaptığı açıklamada; "Grup olarak 48 yıldır ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyerek, üretimini ve dağıtımını yaptığımız ürünlerimizle Türkiye'nin ismini dünyada 67 ülkeye duyuruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın 9 Ekim 2018 tarihinde ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı' kapsamında açıkladığı kampanyaya tüm markalarımız ve grup şirketlerimizde en az yüzde 10 oranında indirim yaparak destek veriyoruz. Ekonomiye duyarlı tüm şirketlerle birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket ederek ülkemizde yaşanan sıkıntıları geride bırakacağımıza inanıyor ve Türkiye kazanacak'diyoruz" dedi.