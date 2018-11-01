ESTAM eğitim konusu oldu

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Eyüpsultan Tarihi Merkez Eğitimi programı 3 gün sürecek. Eğitim sürecinde ilk gün sunumlar yapıldı, ikinci gün saha çalışmaları gerçekleştirildi. Üçüncü gün ise rehberler eşliğinde Eyüpsultan gezisi gerçekleştirilecek ve katılımcılara sertifika dağıtımı yapılacak.

Eğitimlere Fatih Belediyesi, Balıkesir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerden personeller katıldı. Program, bütüncül bir bakış açısı ile hazırlanmış yönetim planı dahilinde taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları, bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar ve işlevlendirme örneklerini aktarmayı amaçlıyor. Program ile katılımcıların Eyüpsultan'daki uygulamaları inceleyerek kişisel yaklaşımlarını geliştirmek, işlevlendirme, restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedefleniyor. Programın içeriğinde ise Eyüpsultan'ın tarihi, ESTAM projesi detayları, Eyüpsultan'da koruma çalışmaları ve işlevlendirme örnekleri, alanda restorasyon örneklerinin incelenmesi, yaşanmış tecrübeler ile karşılıklı soru ve cevaplar yer alıyor.