ESTAM, eğitim konusu oldu

Tarihi Kentler Birliği Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimleri 2018 Güz Dönemi eğitimleri kapsamında restorasyon ve işlevlendirme alanında Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projelerinden biri olan Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) örnek eğitim konusu oldu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Eyüpsultan Tarihi Merkez Eğitimi programı 3 gün sürecek. Eğitim sürecinde ilk gün sunumlar yapıldı, ikinci gün saha çalışmaları gerçekleştirildi, üçüncü gün ise rehberlik eşliğinde Eyüpsultan gezisi gerçekleştirilecek ve katılımcılara sertifika dağıtımı yapılacak. Eğitimlere Fatih Belediyesi, Balıkesir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerden personeller katıldı. Program; bütüncül bir bakış açısı ile hazırlanmış yönetim planı dahilinde taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları, bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar ve işlevlendirme örneklerini aktarmayı amaçlıyor.

Bu program ile katılımcıların Eyüpsultan'daki uygulamaları inceleyerek; kişisel yaklaşımlarını geliştirmek, işlevlendirme, restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedefleniyor.

Programın içeriğinde ise; Eyüpsultan'ın tarihi, ESTAM projesi detayları, Eyüpsultan'da koruma çalışmaları ve işlevlendirme örnekleri, alanda restorasyon örneklerinin incelenmesi, yaşanmış tecrübeler ile karşılıklı soru ve cevaplar yer alıyor.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM), Eyüpsultan Meydanı ve çevresini içeren 98 hektarlık alanın tasarım, yönetim ve planlanmasına yönelik her türlü tasarrufu gerçekleştirmek amacıyla 24 Haziran 2014'te çalışmalarına başlatılmıştı.