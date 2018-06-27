ESTAM’da ilk etap tamamlandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi ESTAM kapsamında sürdürülen çalışmalarının ilk etabı olarak başlayan Fahri Korutürk Caddesi’nde altyapı, zemin kaplama ve aydınlatma işlemleri bitirildi. Caddede, İSKİ kanalizasyon ve yağmur suyu kanal çalışmaları gerçekleştirdi. Cadde üzerinde bulunan dükkanların kanallarla bağlantıları yapıldı.

Gerçekleşen çalışmalar sayesinde bu güne kadar şikayet konusu olan kötü koku ve su taşkınları gibi sorunlar giderilmiş oldu. BEDAŞ, Türk Telekom ve İGDAŞ ise alanda başlattığı çalışmalarla elektrik, telefon ve doğalgaz hatlarını yeniledi.

Cadde üzerine 7 bin metrekare doğal taş döşeme yapıldı. 35 adet aydınlatma direği yerleştirildi ve aydınlatma üniteleri direklere monte edildi.

Aslına uygun ihya ediliyor

Eyüpsultan, ilk etabı tamamlanan ESTAM ile hak ettiği güzelliğe kavuşuyor. Çalışmalar sayesinde tarihi merkezin güzelliği gün yüzüne çıkıyor. Daha konforlu, daha yaşanabilir bir hale geliyor. Tarihi eserler alanında uzman kişilerce restore ediliyor. 98 hektarlık alanı kapsayan tarihi merkez aslına uygun olarak ihya ediliyor, zamanın ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor.

Eyüpsultan’ı tarihi dokusuna, kimliğine, ruhuna ve medeniyet mirasına uygun bir şekilde korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin de memnuniyeti artmış olacak.