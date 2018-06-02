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02 Haziran 2018 15:18

Estetechnical Hair Genel Koordinatörü Soner Köseoğlu:

İstanbul’da faaliyet gösteren Estetechnical Hair’ın Genel Koordinatörü Soner Köseoğlu, iş yada sosyal hayatına daha erken ve karizmatik bir dönüş yapmak isteyenlere ‘Traşsız saç ekim konforu’ sunduklarını belirtti.

Estetechnical Hair Genel Koordinatörü Soner Köseoğlu:

02 Haziran 2018 15:18


Soner Köseoğlu, geçireceği bir operasyon dolayısıyla saçlarını kestirmek istemediği için, saç ekimi yaptırmaktan uzak duran birçok kişinin olduğunu ifade etti.


“İşte bu noktada merkezimizde tıraşsız saç ekimi devreye girerek, bu kişilere avantaj sağlıyoruz” diye konuşan Köseoğlu, şöyle devam etti:


“Artık saç ektirirken ‘saçlarım tıraşlanıcak’ diye korkmanıza gerek kalmadı. Estetechnical Hair’de bulunan özel FUE ve DHI yöntemi sayesinde traşsız saç ekimi yaptırabileceksiniz. Yaptığımız sayısız çalışmalar sonucunda büyük başarılara imza atan Estetechnical Hair’de bu yöntemlerle saç veya sakal ekimi yaptırarak iş ya da günlük hayatınızda karizmatik bir görüntü ile dönebilirsiniz.“


Köseoğlu, yapılan çalışmada, hem operasyon bölgesinde bariz bir iz kalmadığını, hem de iyileşme süresinin birkaç güne indiğini anlattı.


Traşsız ekim kimlere uygun?


Uygulama yapılacak kişinin durumuna ve isteklerine göre traşsız saç ekiminin yapılıp yapılamayacağına ancak bir uzmanın karar verebileceğini belirten Köseoğlu, klasik yöntemlerden farklı olarak uzmanlık ve deneyim gerektiren bir uygulama olması nedeniyle de yaptırılacak merkezin ve uzman seçiminde doğru karar verebilmesinin önemini vurguladı. Köseoğlu, “Estetechnical Hair’de biz son derece başarılı sonuçlar alıyoruz” dedi.


Yapılan operasyona bağlı olmakla birlikte genellikle hastaların hemen ertesi gün, günlük yaşantılarına kaldığı yerden devam edebildiğini anlatan Köseoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:


“Yapılan operasyonun kalitesine ve uygulama yapan merkezin uzmanlığına göre iyileşme süreci hem çok daha kolay ve hızlı olacak, hem de elde edilen sonuç çok daha doğal ve güzel olacaktır. İyi bir değerlendirmeye tabi tutulmamış bir operasyon, bir de uzman olmayan ellerden çıktığı zaman yeteri kadar saç kökü yer değiştirmiş olsa bile istenilen doğallığı vermeyeceği için kötü bir görüntüye sebep olabilecektir. Detaylı bilgiyi www.estetechnical.com adresimizden alabilirsiniz. Başarılı sonuçlarımızla gurur duyuyoruz.”




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