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18 Mayıs 2018 17:33

Et fiyatları düşürülebilir

AK Parti Milletvekili aday adayı Kaan Konancı, üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyatı yüzde 80 artan kırmızı etin kilosunun tezgahta 20 TL olabileceğini söyledi.

Et fiyatları düşürülebilir

18 Mayıs 2018 17:33


2010 yılında Avusturya’dan angus getirerek et piyasasına denge getirdiğini belirten Kaan Konancı, etin kilosunu tezgahlarda ve kasaplarda 20 TL’ye satmak mümkün olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Ülkemizde en çok teşvik tarım ve hayvancılığa yapılıyor. Mesela devlet faizsiz kredi ve yem desteği veriyor. Ama bunlardan faydalanan besiciler 1 TL düşüğüne satmıyor. Fakat tarım ve hayvancılık o kadar yatırım yapılmasına rağmen en çok eleştiriyi de aldığını gözlemliyorum. Benim babam kasaptır ve bende onun yanında uzun yılar çırak olarak çalıştım. 2010 yılında ithal hayvan getirmek için Avustralya’ya giderek çok kapsamlı çalışmayla canlı hayvan getirdim ve et fiyatını düşürmek için ilk adımı o dönem biz attık. Benim hayvancılıkla ilgili çok büyük tecrübe ve geçmişim var ve fiyatlar konusunda kesin çözüm getirecek iddialı bir projem var" dedi.


İnsan hayal ettiği kadar yaşar diyen Konancı, "Ticari olarak bunu gerçekleştirdim şimdi ise siyasetle alakalı hayallerimi gerçekleştirmek için bugün ben de varım dedim. İnsanın bilinçaltı bazı şeyleri asla unutturmaz. Ben küçük yaşta bir hastane ve doktor hatası yüzünden annemi kaybettim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında yönetimi devraldıktan sonra sağlık yönünde çok büyük adımlar attı bu benim çok ilgimi çekti. Şu an takip etiğim şehir hastaneleri projeleri var ve devam ettikçe anneler yaşayacak babalar yaşayacak hastalar çile çekmeyecek sağlıklı yaşayacak" diye konuştu.




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